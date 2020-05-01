В праздничные дни общественный транспорт в Риге бесплатным не будет

В дни государственных праздников 1 и 4 мая общественный транспорт в Риге не будет бесплатным, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Обычно во время государственных праздников жители столицы могли ездить на общественном транспорте бесплатно, но в этом году из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19 такой возможности не будет.
Автобусы, троллейбусы и трамваи в праздничные дни будут курсировать по графику выходного дня.
Rīgas satiksme также призывает пользоваться общественным транспортом только тогда, если нет другой возможности.
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