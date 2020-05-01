Пт, 1.05.2020
Северная Корея, безусловно, является одним из самых шовинистических обществ в мире, но родословная, дополненная принадлежностью к Корейской рабочей партии, заменяет пол. Чон Юнгву, южнокорейский дипломат

В праздничные дни общественный транспорт в Риге бесплатным не будет

Троллейбус в Риге

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В дни государственных праздников 1 и 4 мая общественный транспорт в Риге не будет бесплатным, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

Обычно во время государственных праздников жители столицы могли ездить на общественном транспорте бесплатно, но в этом году из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19 такой возможности не будет.

Автобусы, троллейбусы и трамваи в праздничные дни будут курсировать по графику выходного дня.

Rīgas satiksme также призывает пользоваться общественным транспортом только тогда, если нет другой возможности.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ