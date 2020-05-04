Пн, 4.05.2020
На самом деле Rail Baltica дальше не пойдет. Да, покупаются земли, какие-то типы сидят и получают нормальную зарплату, но на самом деле проект стоит. Март Хельме, эстонский политик
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Кирсонс обдумывает ввести в Lido уникальную систему обслуживания роботами

Гунар Кирсонс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В передаче Арманда Трипанса Rezervēts предприниматель Гунар Кирсонс рассказал, что у него разработан масштабный план роботизации ресторанов Lido.

Он обдумывает введение системы, которая была бы особенно актуальна именно сейчас, когда в мире бушует вирус - все обслуживание было бы механизировано, а присутствие человека сведено к минимуму. 

В то же время он добавил, что роботизация не затронула бы уже полюбившиеся публике рестораны Lido - в них рабочие места были бы сохранены. Масштабные изменения и новый опыт обслуживания был бы реализован в новом ресторане. 

Видео: Гунар Кирсонс в гостях у Rezervēts 

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