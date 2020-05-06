Ср, 6.05.2020
Расследование Би-би-си показало, что во время пика эпидемии Covid-19 в Китае Mahan Air продолжала выполнять рейсы между Ираном и четырьмя крупнейшими городами Китая - Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Шэньчжэнем. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

В Германии массовые мероприятия будут запрещены до конца лета

Covid-19

ФОТО: GABRIEL BOUYS / AFP

Правительство Германии планирует оставить в силе запрет на массовые мероприятия как минимум до конца августа. 

Об этом свидетельствуют результаты переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с главами федеральных земель. Правительство страны поддерживает открытие всех магазинов, вне зависимости от размера, но при условии соблюдения правил личной гигиены и дистанцирования, сообщает агентство DPA. 

Таким образом, правительство Германии намерено передать ответственность за смягчение ограничений на плечи федеральных земель. 

В случае, если в течение семи дней число заболевших Covid-19 составит 50 случаев на 100 тысяч жителей, ограничения предстоит усилить. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ