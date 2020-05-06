В Германии массовые мероприятия будут запрещены до конца лета

Об этом свидетельствуют результаты переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с главами федеральных земель. Правительство страны поддерживает открытие всех магазинов, вне зависимости от размера, но при условии соблюдения правил личной гигиены и дистанцирования, сообщает агентство DPA.

Таким образом, правительство Германии намерено передать ответственность за смягчение ограничений на плечи федеральных земель.

В случае, если в течение семи дней число заболевших Covid-19 составит 50 случаев на 100 тысяч жителей, ограничения предстоит усилить.