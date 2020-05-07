Популизм или реальный выход: что для проекта Rail Baltica означают слова министра Эстонии

В воскресенье министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, который также является лидером правой популистской партии (EKRE), сообщил, что проект железнодорожной дороги Rail Baltica остановлен. Означает ли это, что Эстония выходит из сделки, и что ждет в будущем Rail Baltica, порталу TVNET рассказали реализаторы проекта в Латвии и Министерство сообщения.
Реализатором проекта Rail Baltica в Латвии является компания Eiropas Dzelzceļa līnijas. Председатель правления Каспарс Вингрис заявил TVNET, что мнение министра внутренних дел Эстонии, вероятно, было политически мотивированным.
"Правительство Эстонии полностью поддерживает проект Rail Baltica, который там уже достиг стадии строительства. С эстонскими коллегами, которые развивают связь Rail Baltica с целью создания нового экономического коридора, происходит интенсивное и конструктивное сотрудничество. Известно, что правительства стран Балтии решительно настроены реализовать Rail Baltica и высоко оценивают его долгосрочное значение", - говорит Вингрис.
В свою очередь заместитель госсекретаря Министерства сообщения Динс Мерирандс отмечает, что реализация этого проекта определена в различных международных соглашениях.
"Введение и запуск проекта Rail Baltica в 2026 году определены в ряде международных документов, включая межправительственное соглашение, подписанное премьер-министрами Эстонии, Латвии и Литвы, которое было ратифицировано парламентами всех трех стран Балтии в 2017 году", - говорит Мерирандс.
Вингрис напоминает, что в Латвии даже в режиме чрезвычайной ситуации интенсивное проектирование происходит дистанционно.
"Полностью разработаны технические решения, и в ближайшие дни начнется второй этап тендера на право строительства станции Rail Baltica и инфраструктуры в международном аэропорту "Рига"", - говорит Вингрис.
Он добавляет, что 35% проектных работ для центральной станции Rail Baltica уже выполнены, а первые строительные работы планируется начать в этом году.
"Цели и сроки реализации проекта не изменились", - добавляет Вингрис.
Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения поясняет, что интенсивность участия Эстонии в проекте не изменилась, и его условия остаются неизменными как с точки зрения выполняемой работы, так и с точки зрения обеспечения необходимого софинансирования.
"Как известно, проект Rail Baltica в Эстонии реализуется в соответствии с планом. Эстония также активно поддерживает Rail Baltica как стратегически важный инфраструктурный проект ЕС для привлечения финансирования на следующий европейский многолетний бюджетный период", - говорит Мерирандс.
Он добавляет, что исполнители проекта Rail Baltica соблюдают установленные меры для ограничения рисков, вызванных пандемией Covid-19, путем адаптации к выполнению необходимых работ в чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в воскресенье министр внутренних дел и лидер EKRE Март Хельме заявил на эстонской радиостанции Tres, что "в действительности Rail Baltica вперед не продвинется. Да, земля покупается, некоторые типы сидят и получают нормальную зарплату, но на самом деле проект стоит на месте".
Он также утверждает, что проект Rail Baltica остановился из-за противодействий EKRE. "И это во многом благодаря нам, мы его остановили", - сказал лидер EKRE.
Сын Марта Хельме, заместитель президента EKRE и министр финансов Мартин Хельме, в этой же радиопередаче заявил, что благодаря Rail Baltica в Эстонии реализуются другие необходимы стране проекты.
"В рамках Rail Baltica делаются вещи, которые в любом случае принесут пользу экономике. Потраченные деньги были использованы для строительства виадуков и трамвайной линии в Таллинне. Даже если остальная часть [проекта] Rail Baltica не будет реализована, то эта трамвайная линия до аэропорта, на мой взгляд, является хорошей идеей", - сказал Хельме.
На портале микроблогов Twitter министр сообщения Латвии Талис Линкайтс (JKP) написал: "Проект продолжается, и эстонцы являются его самыми активными сторонниками в различных форматах". Таким образом, эти заявления рассматриваются как внутриполитическая риторика, которая относится не к проекту, а к раскачиванию правящей коалиции.
В понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас в социальной сети Facebook написал, что проект Rail Baltica очень важен как для Эстонии, так и для стран Балтии и Европейского союза (EС) в целом, и правительство работает, чтобы его закончить.
"Неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей, - написал он в Facebook. - Мое правительство и все его министры работают над завершением Rail Baltica, что было четко согласовано при образовании коалиции".
"Строительство Rail Baltica очень важно для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для всего Европейского союза", - подчеркнул глава правительства Эстонии, добавив, что он обсудит этот вопрос с премьер-министрами двух других стран Балтии в среду.
"Между странами Балтии мы договорились непрерывно следить, чтобы эта транспортная артерия, которая важна для нас и всего региона, была завершена в рамках следующего бюджета ЕС, - сказал он. - В то же время я считаю важным, чтобы эти члены правительства выполняли реальную работу и прилагали усилия для достижения этих целей, а не боролись с ветряными мельницами и сеяли сомнения в отношении обязательств, которые мы взяли на себя вместе".
"Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы дальше можно было соединить страны Балтии с другими европейскими государствами. Предполагается, что поезд сможет набирать максимальную скорость 240 километров в час.
Планируется, что стоимость Rail Baltica достигнет 5,8 млрд евро. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Ожидается, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к сообщению в 2026 году.
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