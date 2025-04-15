Латвийский Mobilly выходит на эстонский рынок уже этим летом

Латвийское мобильное приложение Mobilly с более чем миллионом пользователей начнет этим летом работу в Эстонии, сообщили в компании Snabb.
Через приложение Mobilly можно будет оплатить использование парковок Snabb по всей Эстонии.
Эстонская парковочная компания Snabb вышла на латвийский рынок в начале апреля и начала сотрудничать с местным мобильным приложением Mobilly, чтобы предложить водителям более удобные и доступные варианты парковки. В результате сотрудничества приложение Mobilly теперь можно использовать для оплаты на пяти различных парковках Snabb в центре Риги, а с лета этого года сотрудничество распространится и на Эстонию.
"Mobilly - известный и надежный игрок в Латвии, имеющий большую базу пользователей. Поэтому было естественным шагом добавить возможность оплаты Mobilly на наши парковки как в Латвии, так и в Эстонии. Это сделает их поездки намного более удобными, особенно в летний сезон, когда многие латвийцы посещают Пярну и другие города Эстонии", - пояснил генеральный директор Snabb Кустас Кыйв.
Mobilly - одна из самых популярных платформ мобильных платежей в Латвии, используемая для оплаты повседневных услуг, включая парковку. Сотрудничество со Snabb расширит доступность услуг парковки в обеих странах.
Компания Snabb начала свою деятельность в Латвии 1 апреля, запустив решение для парковки с цифровым распознаванием номерных знаков, которое отличается простотой использования и эффективностью. Snabb управляет всеми автостоянками Linstow Baltic в Латвии, включая торговый центр Origo, бизнес-центр Origo One, Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel и Radisson Blu Elizabete Hotel, квартал SPORTA 2 и квартал Lastādijas.
Mobilly - мобильное приложение, созданное в Латвии в 2003 году и имеющее более миллиона пользователей. Помимо оплаты парковки, приложение можно использовать для оплаты зарядки электромобиля, въезда в Юрмалу, услуг такси, билетов на поезда и автобусы, а также билетов на общественный транспорт Риги. Также можно зачислить деньги на телефонную карту и сделать пожертвование.
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