Латвийский Mobilly выходит на эстонский рынок уже этим летом

Через приложение Mobilly можно будет оплатить использование парковок Snabb по всей Эстонии.

Эстонская парковочная компания Snabb вышла на латвийский рынок в начале апреля и начала сотрудничать с местным мобильным приложением Mobilly, чтобы предложить водителям более удобные и доступные варианты парковки. В результате сотрудничества приложение Mobilly теперь можно использовать для оплаты на пяти различных парковках Snabb в центре Риги, а с лета этого года сотрудничество распространится и на Эстонию.

"Mobilly - известный и надежный игрок в Латвии, имеющий большую базу пользователей. Поэтому было естественным шагом добавить возможность оплаты Mobilly на наши парковки как в Латвии, так и в Эстонии. Это сделает их поездки намного более удобными, особенно в летний сезон, когда многие латвийцы посещают Пярну и другие города Эстонии", - пояснил генеральный директор Snabb Кустас Кыйв.