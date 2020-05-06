Covid-19 продолжают находить у членов правительства России

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на Covid-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - цитирует РБК заявление пресс-секретаря министра Анна Усачевой.

Ранее Covid-19 был обнаружен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. После коронавирус диагностирован у главы Министерства строительства Владимира Якушева.

В минувшие сутки в России зарегистрировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом - четвертый день подряд регистрируется больше 10 тысяч новых случаев. Общее число заболевших в РФ увеличилось до 165 929 человек.