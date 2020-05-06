Covid-19 у соседей: в России уровень не падает. В Литве - еще одна смерть

Эстония: всего два новых случая

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено два новых случая заражения "Covid-19", сделан 1541 тест. По состоянию на утро 6 мая 70 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 4 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Эстонии скончались 55 человек с коронавирусом.

257 человек, у которых диагностировали это заболевание, были выписаны из больниц.

В Эстонии с начала эпидемии сделали 58 955 первичных тестов на коронавирус, из которых 1 713 или 2,9% оказались положительными.

Литва: пять новых случаев

За прошедшие сутки в Литве выявлено пять новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1428, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

Выздоровело 718 человек, больны 659. В минувшие сутки скончался один пожилой пациент с хроническими забоелваниями. Всего в Литве скончались 49 пациентов с Covid-19.

Во вторник в Литве было проверено 7387 проб, общее число проверенных проб составляет 156 493.

Россия. Более 10 тысяч уже четвертый день

В минувшие сутки в России зарегистрировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал "Дождь". В РФ четвертый день подряд регистрируется больше 10 тысяч новых случаев Covid-19.

Общее число заболевших увеличилось до 165 929 человек.

Больше всего заболевших в Москве — 5858. В целом у 40,9% новых пациентов не было никаких симптомов. В минувшие сутки скончались за последние сутки 86 человек, всего - 1537 человек. Выздоровел 21 327 человек.

Беларусь

По данным на worldometers.com, в Беларуси всего заболели 19 255 человек, число новых случаев - 905. Скончались 102 человека, выздоровели 4388 человек.

Как сообщалось, в Латвии 6 мая зарегистрировано четыре новых случая, всего 900.