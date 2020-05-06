Covid-19 у соседей: в России уровень не падает. В Литве - еще одна смерть

В странах Балтии все меньше и меньше новых случаев Covid-19. Тем временем в России уже четвертый день день подряд регистрируется более десяти тысяч новых случаев. Как обстоят дела у наших ближайших соседей?
Эстония: всего два новых случая
За минувшие сутки в Эстонии было выявлено два новых случая заражения "Covid-19", сделан 1541 тест. По состоянию на утро 6 мая 70 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 4 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Эстонии скончались 55 человек с коронавирусом.
257 человек, у которых диагностировали это заболевание, были выписаны из больниц.
В Эстонии с начала эпидемии сделали 58 955 первичных тестов на коронавирус, из которых 1 713 или 2,9% оказались положительными.
Литва: пять новых случаев
За прошедшие сутки в Литве выявлено пять новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1428, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.
Выздоровело 718 человек, больны 659. В минувшие сутки скончался один пожилой пациент с хроническими забоелваниями. Всего в Литве скончались 49 пациентов с Covid-19.
Во вторник в Литве было проверено 7387 проб, общее число проверенных проб составляет 156 493.
Россия. Более 10 тысяч уже четвертый день
В минувшие сутки в России зарегистрировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал "Дождь". В РФ четвертый день подряд регистрируется больше 10 тысяч новых случаев Covid-19.
Общее число заболевших увеличилось до 165 929 человек.
Больше всего заболевших в Москве — 5858. В целом у 40,9% новых пациентов не было никаких симптомов. В минувшие сутки скончались за последние сутки 86 человек, всего - 1537 человек. Выздоровел 21 327 человек.
Беларусь
По данным на worldometers.com, в Беларуси всего заболели 19 255 человек, число новых случаев - 905. Скончались 102 человека, выздоровели 4388 человек.
Как сообщалось, в Латвии 6 мая зарегистрировано четыре новых случая, всего 900.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!