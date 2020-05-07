100 дней с коронавирусом: как Германия справляется с пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что испытывает облегчение от того, что весь груз ответственности за принимаемые решения лег не на одни плечи, а был распределен также между министрами здравоохранения федеральных земель и 400 медицинскими ведомствами в коммунах. Это - преимущество федерального государства.

Почему в Германии не было жестких ограничений?

Исследователь общественного мнения, автор книг и советник федерального правительства Штефан Грюневальд (Stephan Grünewald) считает, что Германия, по сравнению с другими странами, хорошо справляется с нынешним кризисом. Одна из его книг посвящена качествам и чертам характера, свойственным немцам. В числе последних оказалась и та, что во времена пандемии особенно важна: "Типично немецким качеством является высокая дисциплинированность", - констатирует Грюневальд. Жители Германии очень быстро показали личную готовность изменить привычный жизненный уклад. Похожим образом повели себя и политики, "структурированно решая поставленные задачи".

Но это лишь одна сторона медали. Немцы, с одной стороны, живут в стране бюрократии, где все регламентировано. С другой - они больше всех любят путешествовать. "Мы можем вынести сами себя, если у нас остается возможность бегства с помощью путешествий. Во время пандемии это превратилось в короткие прогулки или походы в магазин", - объясняет Грюневальд. Такая смена обстановки это очень важна для немцев, чтобы оставаться дисциплинированными.

В Испании, России, Италии людям почти не разрешалось выходить на улицу во время пандемии. Германия не пошла таким путем жестких ограничений, но ввела строгие правила гигиены: с соблюдением дистанции, ограничением контактов, а впоследствии и ношением масок - чтобы предоставить людям возможность выходить из дома, временно отвлекаясь от непривычной реальности.

Результаты соцопросов показали, что абсолютное большинство населения ФРГ соблюдало все эти меры. И эта картина в первые недели почти не менялась. Очевидной стала и растущая поддержка входящих в правящую коалицию христианских демократов. Почти 40 процентов населения сейчас поддерживают ХДС - партию Меркель и Шпана. Такого результата у немецких консерваторов не было на протяжении нескольких лет.

Но в последнее время настроения меняются. Оппозиционные партии критикуют меры правительства и подогревают общественные дебаты аргументами о том, что локдаун был слишком строгим и нанес вред экономике страны. Некоторые федеральные земли решили самостоятельно ослабить введенные ранее ограничения. Эксперты из Института Роберта Коха это поддерживают. "Ведь политики на местах лучше знают, какие меры принимать, чтобы число инфицированных вновь не начало расти", - соглашается Лотар Вилер.

Новый опыт для жителей Германии

"После того, как в начале кризиса немцы проявили сплоченность, сейчас можно наблюдать растущую поляризацию общества", - продолжает Грюневальд. Возглавляемый им Институт Райнгольда (Rheingold-Institut) проводит исследование, посвященное победителям и проигравшим в ходе нынешнего кризиса.

Кто-то справился с ситуацией очень хорошо, а кто-то говорит, что чувствует себя так, словно прошел сквозь чистилище. Соперничество, зависть, вопросы справедливости сейчас оказались очень чувствительными. В некоторых городах Германии, например в Берлине, проходят уличные протесты не только эзотериков, сторонников теорий заговора, представляющих как левый, так и правый лагерь, но и политических экстремистов.

Но все же, в общем и целом, в последние недели Германия предстала дисциплинированной страной, чьи граждане очень изобретательно отреагировали на радикальные изменения в их жизни. Соседи, которые раньше видели друг друга крайне редко и на бегу, сейчас ведут в коридорах и на лестничных клетках беседы друг с другом как давние знакомые. Появилось много добровольных гражданских инициатив, направленных на помощь больным и пожилым людям.