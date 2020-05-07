Чт, 7.05.2020
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Парковщик Трампа заболел Covid-19

Дональд Трамп.

ФОТО: LEAH MILLIS/REUTERS

Военнослужащий ВМС США, который работает личным парковщиком президента Дональда Трампа, заболел коронавирусом. Как сообщает CNN, есть риск, что он мог заразить и своего босса - обслуживающий персонал близко контактирует с членами семьи президента.

В своем заявлении Белый дом подтвердил CNN , что один из парковщиков президента прошел тест и результат был положительным.

"Недавно медицинское подразделение Белого дома уведомило нас о том, что один из военнослужащих США, работающий в кампусе Белого дома, прошел положительное тестирование на коронавирус", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"С тех пор президента и вице-президента протестировали на вирус, и анализ показал  отрицательный результат, и они остаются в отличном состоянии здоровья", - сказал Хоган Гидли.

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