Парковщик Трампа заболел Covid-19

В своем заявлении Белый дом подтвердил CNN , что один из парковщиков президента прошел тест и результат был положительным.

"Недавно медицинское подразделение Белого дома уведомило нас о том, что один из военнослужащих США, работающий в кампусе Белого дома, прошел положительное тестирование на коронавирус", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"С тех пор президента и вице-президента протестировали на вирус, и анализ показал отрицательный результат, и они остаются в отличном состоянии здоровья", - сказал Хоган Гидли.