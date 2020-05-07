Парковщик Трампа заболел Covid-19

Военнослужащий ВМС США, который работает личным парковщиком президента Дональда Трампа, заболел коронавирусом. Как сообщает CNN, есть риск, что он мог заразить и своего босса - обслуживающий персонал близко контактирует с членами семьи президента.
В своем заявлении Белый дом подтвердил CNN , что один из парковщиков президента прошел тест и результат был положительным.
"Недавно медицинское подразделение Белого дома уведомило нас о том, что один из военнослужащих США, работающий в кампусе Белого дома, прошел положительное тестирование на коронавирус", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"С тех пор президента и вице-президента протестировали на вирус, и анализ показал отрицательный результат, и они остаются в отличном состоянии здоровья", - сказал Хоган Гидли.
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