Кабмин принял решение вложить в основной капитал airBaltic до 250 млн евро

Представитель авиакомпании Алисе Бриеде сообщила агентству LETA, что таким образом доля государства в airBaltic увеличится с 80,05% до 91%.

План правительства, который предстоит утвердить Еврокомисии, предусматривает, что вложения будут сделаны по частям.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс указал, что благодаря этому авиакомпания сможет реализовать план Destination 2025 clean, как только откроют международное авиасообщение.

Destination 2025 clean предусматривает увеличение флота 50 самолетами Airbus A220-300, что означает и то, что сотрудников станет более 2000.