Полиция просит помочь в поисках пропавшего мужчины

Госполиция просит жителей помочь в поиске пропавшего без вести Юриса Данлейтса 1980 года рождения. Последний раз с ним общались по телефону 28 марта, с тех пор он вне зоны доступа.
Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, Юрис Данлейтс проживал в Риге, на улице Маскавас. Где он сейчас - неизвестно.
Рост Данлейтса примерно 183 сантиметра, худощавый, темные, короткие волосы.
Госполиция призывает людей, которые что-то знают о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 110 или 67085929.
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