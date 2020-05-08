Полиция просит помочь в поисках пропавшего мужчины

Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, Юрис Данлейтс проживал в Риге, на улице Маскавас. Где он сейчас - неизвестно.

Рост Данлейтса примерно 183 сантиметра, худощавый, темные, короткие волосы.

Госполиция призывает людей, которые что-то знают о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 110 или 67085929.