Пт, 8.05.2020
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Полиция просит помочь в поисках пропавшего мужчины

ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит жителей помочь в поиске пропавшего без вести Юриса Данлейтса 1980 года рождения. Последний раз с ним общались по телефону 28 марта, с тех пор он вне зоны доступа. 

Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска,  Юрис Данлейтс проживал в Риге, на улице Маскавас. Где он сейчас - неизвестно. 

Рост Данлейтса примерно 183 сантиметра, худощавый, темные, короткие волосы.

Госполиция призывает людей, которые что-то знают о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 110 или 67085929.

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