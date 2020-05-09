Открытие границ — праздник для продавцов алкоголя

По словам главы одной из крупнейших сетей алкогольных магазинов Эстонии Эйнара Виснапуу, хоть коронакризис и оказал ощутимое влияние на их доходы, магазины на границе Эстонии и Латвии по-прежнему работают и ждут открытия границ, пишет Rus.Postimees.
Руководитель Alko 1000 Эйнар Виснапуу не стал уточнять, насколько упал оборот предприятия в связи с восстановлением пограничного контроля. "Чего тут говорить. Потери были большими", - признал он.
По словам Виснапуу, латыши почти не заглядывали в их магазины. В то же время, несмотря на пограничный контроль, жители Эстонии по-прежнему заезжают за покупками.
"Приезжали те, кто потом отправлялся на карантин. Никто не запрещал выезжать из Эстонии. При возвращении домой людям надо было отсидеть дома две недели. И таких было довольно много, которые и так сидели дома по разным причинам", - сообщил он.
Приграничная торговля не прекращалась
В среду премьер-министры стран Балтии заявили, что границы будут открыты с 15 мая. По словам Виснапуу, это для них настоящий праздник.
"Люди обрывали наши телефоны и заваливали письмами. В условиях, когда действуют разные запреты, люди интересовались, какова обстановка", - заявил он.
Магазины Alko1000 не закрывались. Часть сотрудников какое-то время оставалась дома. "Мы все время были открыты. Просто коллектив был меньше. Кого-то пришлось отправить в отпуск. Эта схема неплохо работала в течение полутора месяцев", - сказал Виснапуу.
По его словам, разговоры о гибели приграничной торговле преувеличены. "Каждый раз говорят, что вот он конец. После снижения акциза политики заговорили о том, что настал конец. Ничего подобного.
Разница с эстонскими ценами по-прежнему велика", - сказал он.
Погода влияет
Член совета предприятия Aldar Eesti, владеющего сетью магазинов SuperAlko, Рихо Маурер также затруднился сказать, насколько снизился оборот. Между тем им пришлось закрыть магазин в Мурати, а также сократить время работы других латвийских магазинов.
"Ситуация спокойная. Сейчас из приграничных магазинов SuperAlko открыты филиалы в Икла/Айнажи и в Валке. Магазин в Мурати снова откроется 15 мая. В условиях чрезвычайного положения магазины в Икла/Айнажи и в Валке ежедневно работали по сокращенному графику. Начиная с 15 мая будет действовать обычное время работы. Мы не сокращали персонал и не планируем делать этого", - заявил Маурер.
По оценке Маурера, в последние месяцы около 50 процентов посетителей их магазинов были из Латвии.
"Поскольку у нас в странах Балтии более 40 магазинов, закрытие границ хоть и влияет на оборот приграничных торговых точек, общее состояние предприятия является стабильным", - сказал он.
По словам Маурера, открытие границ поспособствует возвращению к нормальному ритму работы.
"Надеемся что ситуация постепенно нормализуется. Очевидно, первое время люди будут путешествовать меньше, чем раньше. Важнейшим фактором станет погода летом. Если будет солнечно и тепло, поток людей восстановится быстрее", - резюмировал он.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!