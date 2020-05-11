Гиргенс отрицает претензии в адрес полиции за организацию порядка 9 мая

В своем заявлении для прессы министр подчеркнул, что распоряжение правительства о режиме чрезвычайной ситуации не ограничивает права людей индивидуально посещать памятные места, соблюдая дистанцирование.

"Распоряжение не сортирует людей по национальности, не делит их на тех, кому разрешено и не разрешено возлагать цветы, а также уважает личную мотивацию каждого человека, особенно в случаях, когда люди вспоминают погибших родственников.

Конечно, есть исключения в отношении людей, открыто прославляющих преступления нацистской Германии и СССР или нарушающих общественный порядок и безопасность", - сказал министр.

Он напомнил, что 9 мая ежегодно у памятника Победы собирается около 200 тыс. человек, что оборачивается грубыми нарушениями общественного порядка, чрезмерным употреблением алкоголя и агрессией.

Модель работы полиции 9 мая была направлена на то, чтобы не допустить провокаций и агрессии. За грубые нарушения были задержаны отдельные лица и начаты административные дела.

В этом году парк Победы посетили около 20 тыс. человек, которые там не задерживались, поток людей непрерывно обновлялся. В отличие от предыдущих лет, не наблюдалось агрессии, употребления алкоголя и грубых нарушений общественного порядка.

На оперативном совещании на прошлой неделе обсуждалась возможность установки заградительных барьеров 9 мая, но это продлило бы время пребывания людей у памятника, создало бы очередь и усилило эпидемические риски.

По словам министра, люди приходили к памятнику вдвоем или семьями - к таким группам людей не относится требование двухметровой дистанции.

Не исключено, что в какие-то моменты люди собирались группами, не соблюдая дистанцию, но среди них находилась полиция, которая выполняла свои обязанности, поэтому было бы неверно оценивать ее работу по отдельным фото в социальных сетях, которые при определенном ракурсе могут создавать оптический обман.

При этом, по словам Гиргенса, фотографии и видео, доступные в социальных сетях, будут проанализированы. Сегодня министр встретился с руководством Госполиции. Он также дал развернутые пояснения премьер-министру Кришьянису Кариньшу.

Галерея: 9 мая в Риге

Как сообщалось, 9 мая в парке Победы в целом зарегистрировано 44 нарушения, в том числе 24 были связаны с несоблюдением запрета на собрания и необходимости физического дистанцирования.

Многие пользователи социальных сетей упрекают полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке. Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника Победы собрались сотни людей.

Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания.

Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний.