Президент назвал сферу, которая больше других пострадала во время простоя

Сфера культуры во время простоя пострадала больше других, и ей необходима поддержка, пока полноценная культурная жизнь будет ограничена, заявил президент Эгил Левитс в разговоре с министром культуры Наурисом Пунтулисом и представителями министерства.
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в понедельник Левитс обсудил с Пунтулисом, госсекретарем Министерства культуры Даце Вилсоне и заместителем госсекретаря Минкультуры Улдисом Зариньшем, а также руководителем Государственного фонда культурного капитала Эдгаром Верписом стратегическое развитие сферы культуры в долгосрочной перспективе.
Левитс заявил, что страна не может существовать без своей культуры, и попросил у руководства Министерства культуры и Государственного фонда культурного капитала предоставить мнение о том, как наилучшим образом поддержать сферу культуры.
Стороны обсудили план Министерства культуры по преодолению кризиса, который включает в себя вклад в создание нового культурного контента и доступность культуры.
План предусматривает долгосрочные инвестиции в оцифровку и доступность культуры, инвестиции в творчество, кино и дизайн.
Согласно данным, предоставленным Министерством культуры, сейчас общественность активно участвует в платформе #Ekultura, в цифровом виде получая доступ к театральным представлениям, периодическим изданиям, фильмам и другому культурному контенту.
В ходе беседы обсуждался вопрос о пособиях на время простоя для тех, кто работает в сфере культуры.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!