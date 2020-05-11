Президент назвал сферу, которая больше других пострадала во время простоя

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в понедельник Левитс обсудил с Пунтулисом, госсекретарем Министерства культуры Даце Вилсоне и заместителем госсекретаря Минкультуры Улдисом Зариньшем, а также руководителем Государственного фонда культурного капитала Эдгаром Верписом стратегическое развитие сферы культуры в долгосрочной перспективе.

Левитс заявил, что страна не может существовать без своей культуры, и попросил у руководства Министерства культуры и Государственного фонда культурного капитала предоставить мнение о том, как наилучшим образом поддержать сферу культуры.

Стороны обсудили план Министерства культуры по преодолению кризиса, который включает в себя вклад в создание нового культурного контента и доступность культуры.

План предусматривает долгосрочные инвестиции в оцифровку и доступность культуры, инвестиции в творчество, кино и дизайн.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры, сейчас общественность активно участвует в платформе #Ekultura, в цифровом виде получая доступ к театральным представлениям, периодическим изданиям, фильмам и другому культурному контенту.

В ходе беседы обсуждался вопрос о пособиях на время простоя для тех, кто работает в сфере культуры.