Государство может частично покрыть расходы предприятий по окончании периода простоя

Планируется, что эта поддержка будет доступна по окончании периода простоя. Предполагается, что этот инструмент помощи бизнесу будет разработан при поддержке социальных партнеров правительства - Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов.

"Принимая во внимание то, что по окончании чрезвычайного положения продолжится негативное влияние пандемии Covid-19 и компании еще не успеют восстановить возможность работы с прежней производительностью, уже сейчас идет разработка других инструментов поддержки, чтобы способствовать занятости", - пояснили в министерстве.

Была достигнута концептуальная договоренность о предоставлении материальной поддержки занятым лицам, продолжающим работу в уменьшенном объеме, если их работа является важной для деятельности компании в долгосрочной перспективе. Планируется разработать механизм частичной компенсации их зарплат.

Министры финансов, экономики и благосостояния договорились уже на этой неделе рассмотреть данное предложение в рабочей группе под руководством министра экономики Яниса Витенбергса.