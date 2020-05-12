Число безработных продолжает расти. Но вакансии тоже появляются

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне указала, что несмотря на сокращение вакансий, в Латвии на данный момент около 15 000 свободных рабочих мест.

"Важно, что и регистрируют новые вакансии", - сказала Симсоне, отметив, что активнее всего сотрудников ищут компании, работающие в сферах сельского хозяйства, строительства, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле.

Как сообщалось, в конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 8% экономически активного населения, что на 1,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. В конце апреля в NVA было зарегистрировано 72 917 безработных, что на 10 991 человека больше, чем в марте (61 926 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце апреля был в Риге - 6,2% (+1,5 процентного пункта по сравнению с мартом), а самый высокий в Латгале - 15,3% (+0,8 процентного пункта).