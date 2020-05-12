Рижская дума планирует вернуть льготы на проезд в общественном транспорте

Рижская дума сообщила агентству LETA, что план по восстановлению льготного проезда в общественном транспорте Риги разработан. На данный момент он проходит согласование с Министерством сообщения и эпидемиологами.

Согласно этому плану, восстановление льготного проезда будет постепенным. Сейчас речь идет о технических работниках школ, учениках 9 и 12 классов, которым нужно будет ездить на консультации и экзамены.

"Льготные проезд можно ввести в определенные часы, когда в общественном транспорте не так много пассажиров. Конкретное решение дума примет и сообщит в течение недели", - сообщает самоуправление столицы.

Также идут дискуссии о возможности восстановить льготы на проезд для многодетных семей и людей с 3-й группой инвалидности.

Как известно, 27 марта временная администрация Рижской думы, с рядом исключений, приняла решение об отмене льготного проезда в общественном транспорте Риги ввиду распространения Covid-19.