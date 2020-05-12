В апреле снизились потребительские цены

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 2,3%.

Как сообщает ЦСУ, в апреле 2020 года по сравнению с мартом цены на товары уменьшились на 0,7%, цены на услуги - на 0,2%. По сравнению с апрелем прошлого года цены на товары снизились на 0,8%, а услуги подорожали на 2,1%.

Наибольшее влияние на изменение цен в апреле по сравнению с мартом оказало падение цен на товары и услуги в сфере транспорта, жилья, культуры и отдыха, а также рост цен на одежду и обувь, алкогольные напитки и табачные изделия, продукты питания и безалкогольные напитки.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,2%.

Свежие овощи подорожали на 4,3%, свежие фрукты - на 4%, йогурт - на 3,3%, макаронные изделия - на 4,9%, мороженое - на 2,9%, гречка - на 7,5%.

Уменьшились цены на хлеб (-2,6%), яйца (-6,7%), мясо домашней птицы (-1,8%), кондитерские изделия (-1,1%), кофе (-1,3%), шоколад (-2,1%) и масло (-2,9%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 1,4%, в основном из-за роста цен на пиво, вино и крепкие алкогольные напитки. С 1 марта 2020 года увеличился акцизный налог на алкогольные напитки.

Одежда в среднем подорожала на 1,8%, обувь - на 8,8%.

Цены на связанные с жильем товары и услуги за месяц уменьшились на 1,3%. Тепловая энергия подешевела на 3,1%, арендная плата снизилась на 7,1%.

Стоимость связанных с транспортом товаров и услуг уменьшилась в среднем на 5,4%. Средний уровень цен на топливо снизился на 14,2%, в том числе бензин подешевел на 14,6%, дизельное топливо - на 14,3%, автогаз - на 11,4%.

Связанные с отдыхом и культурой товары и услуги подешевели на 0,7%.

В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года наибольшее влияние на изменения потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, связанные с культурой и отдыхом товары и услуги, услуги здравоохранения, ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, а также падение цен на товары и услуги в сфере транспорта и жилья.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 3,6%.

Повысились цены на копченое, соленое и вяленое мясо (+11,7%), свинину (+11,9%), мясо птицы (+2,8%) и мясные изделия (+9,2%). Свежие фрукты подорожали на 18,3%, кондитерские изделия - на 3,2%, гречка - на 21,3%, сахар - на 6,8%, макаронные изделия - на 5,6%. В свою очередь подешевели картофель (-16,8%), кофе (-4,6%), яйца (-4,3%), молоко (-3,4%), молочные продукты (-1,7%) и оливковое масло (-10%).

Стоимость услуг здравоохранения за год выросла на 2,8%, связанные с культурой и отдыхом товары и услуги подорожали на 2%, услуги гостиниц и ресторанов - на 2,9%, связанные с транспортом товары и услуги подешевели на 7,5%. Средний уровень цен на топливо упал на 20%, дизельное топливо подешевело на 21,9%, бензин - на 18,4%, автогаз - на 14,5%. Снизились также цены на подержанные автомобили.