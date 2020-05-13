Рига вернула часть льгот на проезд в общественном транспорте

Сотрудников школ призывают проводить консультации в определенные часы, чтобы ученики ездили на общественном транспорте в интервалы времени, когда он менее всего загружен.

Кроме того, восстановлен льготный проезд для следующих групп пассажиров:

технических работников школ

учеников ремесленных училищ

людей с инвалидностью 3-й группы

многодетных семей

Школьники смогут не регистрировать поездку, но должны иметь при себе удостоверение учащегося, которое докажет, что они действительно учатся в 9-м или 12-м классе.

Это значит, что ученики ремесленных училищ, а также ученики 9-х и 12-х классов в определенное время смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Остальным придется проезд оплачивать.

Скидки для пенсионеров пока решено не возобновлять.

Как сообщалось, 27 марта временная администрация Рижской думы приняла решение об отмене льгот на проезд в общественном транспорте на время режима чрезвычайной ситуации. В то же время был сделан ряд исключений - для людей с инвалидностью 1-й и 2-й групп, дошкольников, работников полиции, педагогов образовательных учреждений самоуправления, медиков и социальных работников.