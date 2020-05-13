Еврокомиссар: у европейцев есть надежда на летние путешествия

"Мы знаем, с какой надеждой граждане ЕС смотрят в сторону лета и путешествий. Благодаря огромных их жертвам за последний месяц, осторожное и постепенное открытие границ снова возможно", - признала комиссар.

Однако ни путешествия, ни облегчение режима карантина не будут "без риска, пока вирус циркулирует среди нас", предупредила она.

"Нам нужно сохранять бдительность, необходимо соблюдать физическое дистанцирование, нужно реализовать объемные мероприятия по защите в сфере здравоохранения. Мы не можем допустить, чтобы наши усилия оказались напрасными", - отметила еврокомиссар.