Больница Страдиня начнет проводить быстрые тесты на Covid-19

Она подчеркнула, что государственные учреждения предпринимают постепенные шаги для возвращения к нормальной жизни, однако пандемия не отменена, поэтому важно, чтобы общество соблюдало требования эпидемиологической безопасности.

Валдмане сообщила, что быстрые тесты на Covid-19 сейчас в основном доступны в Рижской Восточной больнице, но планируется, что эти тесты будут проводиться и пациентам, поступающим в больницу им. Страдиня.

Предположительно больница получит оборудование для проведения тестов уже на этой неделе.

Также ведутся дискуссии о том, чтобы сделать быстрые тесты доступными в Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере.

Как сообщалось, 23 апреля правительство поддержало возможность использования в Латвии быстрых молекулярно-биологических тестов на Covid-19, что позволит больницам получать результаты анализов в короткие сроки, например, в случае, когда пациенту необходима срочная операция.