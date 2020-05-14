Расширен потенциальный круг получателей пособий по простою

Согласно принятым правительством поправкам, в мае все же можно будет подавать заявки на получение пособий по простою и за апрель. Заявление на получение пособий по простою за апрель можно будет подать в Службу госдоходов до 20 мая.

В свою очередь заявку на пособия по простою за период с 1 по 31 мая можно будет подать до 31 мая, а за период с 1 июня по 30 июня - до 30 июня.

В правилах предоставления пособий по простою уточнено также определение термина "экспорт", что позволит квалифицироваться для получения пособия более широкому кругу претендентов.

Ранее исполнительный директор ассоциации Latvijas mebeles Иева Эреле заявила, что определение экспорта в правилах предоставления пособия по простою ограничивает возможности компаний квалифицироваться для получения помощи, так как экспортными рынками не считаются страны Европейского союза.

Минфин ранее подтвердил, что экспортом в понимании Службы госдоходов является только продажа товаров и услуг третьим странам. Чтобы расширить круг получателей пособия по простою, будет уточнено понимание термина "экспорт" в правилах, используя определение этого термина из закона о налоге на добавленную стоимость.

Кроме того, поправки предусматривают, что право на получение пособия за простой будут иметь также самозанятые лица, которые ведут педагогическую или творческую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях или контролируемых государством или самоуправлениями коммерческих предприятиях, если их доход от этой деятельности не превышает 430 евро.