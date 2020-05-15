В Латвии открывается купальный сезон. Температура воды - самая низкая за последние годы

Чтобы купание было безопасным, инспекция призывает посещать только официальные места для купания - в этом сезоне их 56. Ознакомиться с ними можно на сайте инспекции.

Температура воды в начале купального сезона - самая низкая за последние годы.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром в пятницу, 15 мая, в большинстве рек и озер температура воды составляла +7..+12 градусов, в море - +8..+11 градусов.