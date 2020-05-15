Аудиторы: Надо прекратить участие Рижской думы в предприятии Rīgas namu pārvaldnieks

Согласно закону об управлении капитальными обществами и долями капитала публичного лица, публичное лицо обязано не реже, чем раз в пять лет, пересматривать свое прямое участие в каждом обществе. В случае с Рижской думой этот пересмотр должен быть произведена не позднее 15 декабря этого года.

Предприятие должно было до сегодняшнего дня опубликовать отчет о проведенном аудите. RNP пока опубликовали лишь резюме отчета.

В нем сказано о том, что нет основания делать вывод, что RNP работает в стратегически важной отрасли, где рынок не способен обеспечить реализацию интересов общества.

Аудиторы считают, что RNP должен сделать всё возможное, чтобы управление домами перешло в руки обществ жильцов или представителей владельцев квартир, в результате чего со временем дома должны отказаться от участия в RNP.

В аудите специалисты отмечают, что RNP был создан как временное решение и сейчас его работа противоречит этой установке.