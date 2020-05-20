Ср, 20.05.2020
С уменьшением числа заболевших Covid-19 восстановится и свободное движение через границы государств. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис

300 евро в месяц: возможна помощь работникам индустрии гостеприимства и общепита

Иллюстрация

ФОТО: ENNIO LEANZA / EPA

Каждому работнику индустрии гостеприимства и общественного питания можно выплачивать грант в размере 300 евро в месяц, заявил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс.

Это обойдется государственному бюджету в 36 млн евро.

Витенбергс рассказал о предложении Минэкономики по двухступенчатой системе поддержки предприятий этих отраслей - гранты на содействие занятости и беспроцентные займы на оборотные средства.

По словам министра, убытки индустрии гостеприимства и общественного питания с середины марта составили по крайней мере 77 млн евро, и самые большие проблемы связаны с нехваткой оборотных средств. В обоих секторах непосредственным образом пострадали примерно 4000 малых и средних предприятий, около 40 тыс. работников.

Гранты планируется выплачивать в течение трех месяцев - с 1 июля по конец сентября.

Предложенная Минэкономики двухступенчатая система предусматривает трехмесячные гранты на сохранение хоздеятельности и беспроцентные займы.

Также будет решаться проблема компенсаций клиентам за обеспеченные турагентами и туроператорами, но не состоявшиеся поездки.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ