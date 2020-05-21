Новые подробности ЧП в Кенгарагсе, где троллейбус въехал в дом. Водитель автомашины был сильно пьян

Как рассказала представитель Госполиции Лина Кальке, начат уголовный процесс о нарушении правил дорожного движения, если оно совершено лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и в результате пострадавшему причинены тяжкие телесные повреждения.

За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Полиция не уточнила количество промилле в организме водителя.

Напомним, В среду, 20 мая, в Кенгарагсе 15-й троллейбус въехал в жилой дом.

Видео: Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор

Видео предоставил Jānis Sinamknir

Известно, что троллейбус ехал по улице Прушу, а с улицы Булту вывернул легковой автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Автомобиль врезался в троллейбус, следовавший по главной дороге. В результате удара водитель троллейбуса потерял управление и врезался в стену жилого дома.

Галерея: ЧП в Кенгарагсе