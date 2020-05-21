Новые подробности ЧП в Кенгарагсе, где троллейбус въехал в дом. Водитель автомашины был сильно пьян

Госполиция установила, что водитель автомашины, которая в Кенгарагсе столкнулась с троллейбусом, был сильно пьян и 20 лет назад уже попадал в поле зрения полиции за вождение в нетрезвом состоянии.
Как рассказала представитель Госполиции Лина Кальке, начат уголовный процесс о нарушении правил дорожного движения, если оно совершено лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и в результате пострадавшему причинены тяжкие телесные повреждения.
За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Полиция не уточнила количество промилле в организме водителя.
Напомним, В среду, 20 мая, в Кенгарагсе 15-й троллейбус въехал в жилой дом.
Видео: Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор
Видео предоставил Jānis Sinamknir
Известно, что троллейбус ехал по улице Прушу, а с улицы Булту вывернул легковой автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Автомобиль врезался в троллейбус, следовавший по главной дороге. В результате удара водитель троллейбуса потерял управление и врезался в стену жилого дома.
Галерея: ЧП в Кенгарагсе
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