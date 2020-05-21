В России 155 человек заразились Covid-19 на похоронах. Глава района ушел в отставку

1 мая в Красногвардейском районе Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на Covid-19. К 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Для локализации очага коронавируса в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

После произошедшего глава Красногвардейско района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия.

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