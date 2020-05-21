Фуд-корт на Центральном рынке разбирают. Что дальше?

Гастрорынок на Рижском центральном рынке открылся в феврале 2019 года. Блюда готовили на месте, по примеру европейских фуд-кортов. Но уже в начале апреля этого года договор аренды с владельцем Centrālais gastro tirgus, компанией International SV, был расторгнут.

Галерея: Открытие фуд-корта на Рижском центральном рынке

Оборудование вывезено, остались пустые островки кафе - так сейчас выглядит место, ставшее за год довольно известным у посетителей-рижан и туристов, сообщает Русское вещание LTV7. Расторгнуть договор аренды из-за долгов руководство Центрального рынка хотело ещё 8 января. Тогда стороны договорились об уплате долга и выполнении обязательств, но до 31 марта это не было сделано.

Владелец Centrālais gastro tirgus с выселением не согласен.

"В каждом бизнесе есть риск, проводится анализ перед началом проекта. Определённого рода, наверное, были какие-то допущены неточности или допустили какие-то неправильные расчёты и с их стороны, и с нашей стороны", - рассказал председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс.

LTV7 отмечает, что на Центральном рынке говорят о том, что пустовать место долго не будет - уже есть много желающих его занять. Глава Центрального рынка отметил, что концепция фуд-корта пользуется у рижан и туристов спросом, поэтому ее сохранят.

Видео: Сюжет LTV7