Ушаков рассказал, будет ли он участвовать в выборах в Рижскую думу

"Как эти выборы будут организованы чисто технически? Есть много вопросов как о безопасности, тех или иных ограничениях, так и о том, что выборы могут вообще проходить не один, а несколько дней", - сказал Ушаков.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что техническое проведение этих выборов будут оцениваться неоднозначно, также существует чрезвычайно высокий риск крайне низкой активности граждан, отметил Ушаков.

"Люди будут бояться идти и голосовать, из-за этого выбранное самоуправление не будет ни демократическим, ни репрезентативным", - сказал депутат Европарламента.

Ушаков воздерживается от обсуждения возможных результатов внеочередных выборов в Рижскую думу. Он говорит, что делать прогнозы можно будет не раньше июля - это зависит от того, как будет развиваться социальная и экономическая ситуация.

Политик подтвердил, что сам в качестве кандидата в выборах в Рижскую думу участвовать не будет.

Лидером партии "Согласие" на внеочередных выборах в Рижскую думу будет "защитник русских школ" Константин Чекушин. Планируется, что выборы состоятся 29 августа.