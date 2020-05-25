Запрет на азартные игры закончится вместе с окончанием режима ЧС

В данный момент законом предусмотрено, что на время действия закона запрещено организовывать азартные игры, в том числе необходимо остановить и деятельность интерактивных азартных игр.

Отвечая на вопрос о будущем запрета на азартные игры, министр защиты среды и регионального развития Юрис Пуце указал, что во время принятия новых законов, которые заместят регулирование чрезвычайной ситуации, из нынешнего закона планируется исключить нормы, относящиеся к чрезвычайной ситуации.

В новом законе запрет на азартные игры предлагать не планируется, однако политические дискуссии могут это изменить, отметил Пуце.

В свою очередь министр благосостояния Рамона Петравича отметила, что вопрос запрета на азартные игры - дело, требующее политического решения, и оно еще будет обсуждаться.

Депутат Гатис Эглитис указал, что в контексте азартных игр "юристы еще поломают копья", так как в решении Сейма о запрете азартных игр одна из норм относится не только к чрезвычайной ситуации, но и ко времени действия закона. Политик считает, что по данному вопросу еще будут дискуссии как в правительстве, так и в Сейме.

Напомним, запрет на азартные игры был установлен после отдельно направленных предложений как от Новой консервативной партии, так и от оппозиционных политиков - депутатов СЗК Даны Рейзниеце-Озолы, Улдиса Аугулиса, Янины Ялинской, Мариса Кучинскиса, Виктора Валайниса, Арманда Краузе и безфракционных Юлии Степаненко и Линды Лиепини.