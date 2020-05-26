Со следующего года могут ввести плату за номер телефона

Чтобы компании успели подготовиться к нововведению, министерство предлагает вводить пошлину постепенно. С 1 января 2021 года - только для сервисных номеров, а с 1 января 2022 года - как для номеров фиксированных телефонов, так и для номеров мобильных телефонов.

Согласно отчету, пошлина на телефонные номера позволит использовать ресурсы национальной телефонной нумерации рациональней. Предполагается, что это поспособствует честной конкуренции между участниками рынка электронной связи.

Предложенный размер пошлины составляет 0,04 евро в год. Для сравнения - плата за телефонный номер в Эстонии составляет 0,35 евро в год, в Литве - 0,07 евро.