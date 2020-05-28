0,04 евро в год за телефонный номер: что об этом думают мобильные операторы?

Представитель Latvijas Mobilais telefons (LMT) Валдис Ялинскис отмечает, что LMT, также как и Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) и Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) уже во время подготовки информативного отчета выразила свое негативное мнение о повышении административной нагрузки и считает, что это может помешать развитию услуг электронной связи в Латвии.

"Министерство сообщения и Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) основывают увеличение платы на все ресурсы нумерации риском исчерпания нумерации, содействием эффективному управлению и борьбой с мошенничеством в сетях электронной связи.

Предприниматели с такой аргументацией не согласны, потому что в Латвии нет недостатка нумерации - в диапазонах нумерации фиксированной и мобильной телефонной связи (2 и 6) доступно 20 миллионов номеров, что в десять раз больше, чем население страны, и мошенничество платными услугами предотвратить невозможно", - отмечает Ялинскис.

Он добавляет, что финансовая выгода также сомнительна, поскольку затраты на администрирование платы для нескольких сотен компаний, работающих в сфере электронных коммуникаций, могут значительно снизить прогнозы доходов.

Представитель оператора мобильной связи Tele2 Оскар Фирманис также обращает внимание на тот факт, что основными аргументами для введения платы являются содействие эффективному использованию ресурсов нумерации и сокращение мошенничества посредством нумерации.

"Опыт, накопленный на сегодняшний день, показал, что мошенничество в основном практикуется относительно небольшими компаниями, которым для осуществления мошеннических действий требуется всего несколько номеров, поэтому 0,04 евро в год за номер не будут для них препятствием. Если есть желание бороться с такими мошенниками, то, по нашему мнению, этот вопрос следует решать по-другому", - говорит Фирманис.

Например, SPRK мог бы рассмотреть вопрос об изменении условий для поддержания статуса коммерсанта электронных коммуникаций, поскольку стать продавцом электронных коммуникаций и получить нумерацию в Латвии относительно легко. На домашней странице регулятора есть информация о 258 зарегистрированных продавцах электронных коммуникаций но, например, услугу межсоединения предоставляют только 47 продавцов.

"Существует обоснованное подозрение, что большое количество компаний, которые приобрели статус предприятия, занимающегося электронными коммуникациями, не осуществляют реальной деятельности в секторе электронных коммуникаций с присвоенной им нумерацией, поэтому следует оценить полезность этих распределений. Это и гарантирует то, что лишний раз не будут использованы номера, о которых беспокоится государство", - добавляет Фирманис.

Он отмечает, что эта новая плата будет стоить Tele2 около 100 000 евро в год. Эти деньги могли бы быть использованы компанией для развития своих сетей связи, например, путем создания некоторых новых базовых станций, которые обеспечат клиентам еще лучший опыт обслуживания.

"Следует отметить, что мы не планируем добавлять эту сумму, которая составляет четыре евроцента в год, к счету клиента", - говорит представитель Tele2.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что был поддержан только Информативный отчет, но никаких конкретных изменений в нормативных актах пока не последовало. В случае внесения изменений мы ознакомимся и оценим влияние этого сбора на финансовые показатели компании", - заявила представитель по связям с общественностью BITE Latvija Уна Ахуна-Озола.

Как уже сообщалось, чтобы компании успели подготовиться к нововведению, министерство предлагает вводить пошлину постепенно. С 1 января 2021 года - только для сервисных номеров, а с 1 января 2022 года - как для номеров фиксированных телефонов, так и для номеров мобильных телефонов.

Предложенный размер пошлины составляет 0,04 евро в год. Для сравнения: плата за телефонный номер в Эстонии составляет 0,35 евро в год, в Литве - 0,07 евро.