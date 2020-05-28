Burger King идет в Латвию: названы место и время открытия

Рестораны откроются во второй половине 2020 года.

Руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск пояснила, что цель состоит в том, чтобы открыть рестораны в популярных местах, чтобы они были сразу заметны и успешны с первого дня.

Она выразила уверенность в том, что торговые центры Akropolis Group позволят "успешно выйти на рынки быстрого питания Латвии и Литвы, тем самым заложив хорошую основу для дальнейшего расширения франшизы Burger King на этих рынках".

В мае этого года компания открыла первые рестораны Burger King в Таллинне, Эстония.

В общей сложности компания планирует открыть более 40 ресторанов Burger King в странах Балтии, тем самым создав более 800 новых рабочих мест.