Чт, 28.05.2020
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Burger King идет в Латвию: названы место и время открытия

ФОТО: Reuters / Scanpix

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp (Tallink) откроет первые рестораны Burger King в Латвии и Литве в торговом центре Akropole в Риге и Akropolis в Вильнюсе, сообщили RUS TVNET представители Tallink Grupp.

Рестораны откроются во второй половине 2020 года.

Руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск пояснила, что цель состоит в том, чтобы открыть рестораны в популярных местах, чтобы они были сразу заметны и успешны с первого дня.

Она выразила уверенность в том, что торговые центры Akropolis Group позволят "успешно выйти на рынки быстрого питания Латвии и Литвы, тем самым заложив хорошую основу для дальнейшего расширения франшизы Burger King на этих рынках".

В мае этого года компания открыла первые рестораны Burger King в Таллинне, Эстония.

В общей сложности компания планирует открыть более 40 ресторанов Burger King в странах Балтии, тем самым создав более 800 новых рабочих мест.

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