Регистр предприятий больше не будет оказывать услуги очно

Главный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере пояснила агентству LETA, что все услуги будут в дальнейшем обеспечиваться удаленно. В таком режиме регистр работает с момента объявления режима чрезвычайной ситуации в стране.

Пайдере отметила, что документы Регистра предприятия можно будет по-прежнему рассылать в бумажном формате. Единственное исключение - заявки о коммерческом залоге, которые можно подавать только электронно.

Часть работников, которые ранее работали с клиентами очно, будут переведены в колл-центр. Увольнять работников не планируется, подчеркнула Пайдере.