Чт, 28.05.2020
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Регистр предприятий больше не будет оказывать услуги очно

Гуна Пайдере

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Кабинет министров поддержал сегодня разработанные Министерством юстиции поправки к закону "О Регистре предприятий Латвийской Республики", которые предусматривают, что Регистр предприятий в дальнейшем отказывается от очных услуг.

Главный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере пояснила агентству LETA, что все услуги будут в дальнейшем обеспечиваться удаленно. В таком режиме регистр работает с момента объявления режима чрезвычайной ситуации в стране.

Пайдере отметила, что документы Регистра предприятия можно будет по-прежнему рассылать в бумажном формате. Единственное исключение - заявки о коммерческом залоге, которые можно подавать только электронно.

Часть работников, которые ранее работали с клиентами очно, будут переведены в колл-центр. Увольнять работников не планируется, подчеркнула Пайдере. 

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