VNĪ продало с аукциона недвижимость в Старой Риге: цена составила более 678 тысяч евро

После переезда команды VNĪ в офис на ул. Талеяс, 1 это здание больше не требовалось для нужд государственного управления и было передано на отчуждение. Договор купли-продажи недвижимой собственности будет заключен в ближайшие недели. Как сообщил член правления VNĪ Андрис Варна, выручку от продажи планируется вложить в развитие объектов государственного значения и создание современных офисов.

Проданное четырехэтажное административное здание площадью 769 кв. м, расположенное на одной из самых маленьких улочек Старой Риги – улице Муцениеку, на территории исторического центра Риги, рядом с торговым центром, подходит для нужд небольшого современного офиса,

"Невзирая на чрезвычайную ситуацию в Латвии и в мире, участие в аукционах и интерес к приобретению или аренде недвижимости не уменьшился.

Наблюдается приспособление в соответствии с экономической ситуацией. Есть покупатели, которые в новых условиях целенаправленно осуществляют долгосрочные планы, инвестируя свободные средства в приобретение недвижимости", – сказал Андрис Варна.

В настоящий момент в активной продаже VNĪ находятся 23 объекта недвижимости, в том числе расположенные в Риге, Юрмале, Вентспилсе и в других местах Латвии здания, которые не будут нужны государственному управлению в будущем.

Наиболее значимые из продаваемых в настоящий момент объектов – обладающее архитектонической ценностью здание с выгодным местонахождением в центре Риги, на бульваре Райня, 27; расположенный в центре Вентспилса памятник архитектуры государственного значения; офисное и жилое здание в Елгаве на улице Академияс, 3; несколько незастроенных земельных участков в Юрмале, пригодные для строительства особняков, и объекты в других регионах Латвии, включая исторический усадебный комплекс Lēnu pils в Скрундском крае, в живописном месте на берегу реки Венты. Объект состоит из земельного участка площадью 3,1 га и пяти сооружений.

В ближайший месяц будет выставлен на аукцион исторический Дом Тетерса по адресу ул. Бривибас, 61, г. Рига, где на первом этаже и в подвале площадью 700 кв. м планируется сохранить экспозицию Музея оккупации Латвии, а для остальных 8000 кв. м площади здания найти новые возможности развития.

В портфель недвижимости VNĪ входит только 13 % государственных зданий (от общей площади зданий) и 1 % государственной земли.

"Недвижимость, необходимая государству, отделяется от недвижимости, которая в долгосрочной перспективе приносит государству убытки. Убыточная недвижимость продается, но это небыстрый процесс – активная продажа самых дорогих объектов может занимать год и больше, поскольку претендентам необходимо время, чтобы ознакомиться с предложениями и привлечь финансирование потенциальных инвесторов", – отметил А. Варна.