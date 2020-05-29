VNĪ продало с аукциона недвижимость в Старой Риге: цена составила более 678 тысяч евро

Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продало с аукциона за 678,6 тысячи евро наименьший бывших офисов VNĪ – расположенное в Старой Риге здание по адресу: г. Рига, ул. Муцениеку, 3, сообщили RUS TVNET в VNĪ.
После переезда команды VNĪ в офис на ул. Талеяс, 1 это здание больше не требовалось для нужд государственного управления и было передано на отчуждение. Договор купли-продажи недвижимой собственности будет заключен в ближайшие недели. Как сообщил член правления VNĪ Андрис Варна, выручку от продажи планируется вложить в развитие объектов государственного значения и создание современных офисов.
Проданное четырехэтажное административное здание площадью 769 кв. м, расположенное на одной из самых маленьких улочек Старой Риги – улице Муцениеку, на территории исторического центра Риги, рядом с торговым центром, подходит для нужд небольшого современного офиса,
"Невзирая на чрезвычайную ситуацию в Латвии и в мире, участие в аукционах и интерес к приобретению или аренде недвижимости не уменьшился.
Наблюдается приспособление в соответствии с экономической ситуацией. Есть покупатели, которые в новых условиях целенаправленно осуществляют долгосрочные планы, инвестируя свободные средства в приобретение недвижимости", – сказал Андрис Варна.
В настоящий момент в активной продаже VNĪ находятся 23 объекта недвижимости, в том числе расположенные в Риге, Юрмале, Вентспилсе и в других местах Латвии здания, которые не будут нужны государственному управлению в будущем.
Наиболее значимые из продаваемых в настоящий момент объектов – обладающее архитектонической ценностью здание с выгодным местонахождением в центре Риги, на бульваре Райня, 27; расположенный в центре Вентспилса памятник архитектуры государственного значения; офисное и жилое здание в Елгаве на улице Академияс, 3; несколько незастроенных земельных участков в Юрмале, пригодные для строительства особняков, и объекты в других регионах Латвии, включая исторический усадебный комплекс Lēnu pils в Скрундском крае, в живописном месте на берегу реки Венты. Объект состоит из земельного участка площадью 3,1 га и пяти сооружений.
В ближайший месяц будет выставлен на аукцион исторический Дом Тетерса по адресу ул. Бривибас, 61, г. Рига, где на первом этаже и в подвале площадью 700 кв. м планируется сохранить экспозицию Музея оккупации Латвии, а для остальных 8000 кв. м площади здания найти новые возможности развития.
В портфель недвижимости VNĪ входит только 13 % государственных зданий (от общей площади зданий) и 1 % государственной земли.
"Недвижимость, необходимая государству, отделяется от недвижимости, которая в долгосрочной перспективе приносит государству убытки. Убыточная недвижимость продается, но это небыстрый процесс – активная продажа самых дорогих объектов может занимать год и больше, поскольку претендентам необходимо время, чтобы ознакомиться с предложениями и привлечь финансирование потенциальных инвесторов", – отметил А. Варна.
Среди вызовов VNĪ – целенаправленное движение к повышению эффективности рабочей среды государственного управления (управления недвижимостью), что сделает более эффективным использование государственных ресурсов и уменьшит расходы – в долгосрочной перспективе планируется отчуждение 148 или приблизительно трети образующих портфель объектов (со зданиями и постройками), что позволит направить вырученные средства на упорядочивание необходимой государству недвижимой собственности и создание офисов, отвечающих современным требованиям, включая централизованные офисы учреждений.
В 1-м квартале 2020 г. VNĪ продало 26 объектов недвижимости на сумму свыше полумиллиона евро. В свою очередь, в 2019 году VNĪ продало в общей сложности 109 объектов по цене почти 4,1 миллиона евро, часть из них – на торгах со ставками на понижение цены. В результате выиграют все: государство избавится от убыточной недвижимости, не нашедшей применения для нужд государственного управления, а покупатель сможет приобрести ее по экономически обоснованной цене и развивать, найдя для объекта новое предназначение. Все актуальные объявления о продаже и аренде опубликованы на домашней странице предприятия www.vni.lv.
Задачи VNĪ – повышать ценность принадлежащей государству недвижимости, обеспечивая государственные учреждения подходящими помещениями, а также целесообразно распоряжаться недвижимой собственностью, не используемой для исполнения государственных функций.
Если объект признан пригодным для государственного управления, после оценки всех рисков и выгод он переоборудуется в соответствии с потребностями конкретного учреждения, а если признан ненужным, – направляется на отчуждение в порядке, установленном Кабинетом министров, т. е. с публичного аукциона.
В настоящий момент VNĪ реализует 118 проектов развития инфраструктуры стоимостью приблизительно 180 млн евро, а также разрабатывает идеи 25 новых проектов. Предприятие обеспечивает профессиональное хозяйственное обслуживание и управление недвижимой собственностью приблизительно по 450 адресам, состоящей из 1200 зданий площадью 1,1 млн кв. м, и более чем 4000 земельных участков площадью свыше 10 млн кв. м.
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