Сб, 30.05.2020
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Kauno tiltai вновь претендуют на ремонт Деглавского моста. Они его уже ремонтировали, но были отстранены

Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Литовская компания Kauno tiltai, с которой департамент сообщения Рижской думы расторг договор о ремонте путепровода ул. Августа Деглава, повторно подала заявку на участие в закупке по ремонту моста, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В закупке на ремонтные работы второй очереди участвуют два претендента - Kauno tiltai и Tilts. В настоящее время ведется оценка их предложений.

Как сообщалось, договор с Kauno tiltai из-за невыполнения требований по техническому обслуживанию моста и использования несоответствующих материалов для строительных конструкций был расторгнут в середине апреля.

"Дальнейшее сотрудничество с Kauno tiltai на объекте не представляется возможным, поскольку компания не только уклонялась от выполнения предусмотренных договором требований и использовала материалы несоответствующего качества, но и необоснованно запросила дополнительное финансирование для работ по содержанию путепровода, в противном случае угрожая его закрыть", - заявлял тогда директор департамента сообщения Виталий Рейнбах.

С 12 апреля обслуживание Деглавского моста осуществляет департамент сообщения.

Вначале планировалось, что затраты на ремонт путепровода составят 4,27 млн евро, но Kauno tiltai эти деньги уже израсходовала, поэтому на второй этап работ потребуются дополнительные средства.

Галерея: Как закрывали Деглавский мост

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