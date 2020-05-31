Пожар на торфяном болоте под Кулдигой тушили всю ночь; работы ведутся и сейчас

Как рассказала представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, территория болота исследуется с помощью дрона, оборудованного тепловой камерой, чтобы выяснить места тления.

ФОТО: VUGD

Тление по-прежнему продолжается в нескольких местах, продолжаются и работы по тушению, добавила Витола.

Первоначальная информация свидетельствовала, что площадь пожара составляет около 4 га, но обследование места происшествия показало, что тлением охвачено около 70 гектаров болота.

На тушении пожара заняты 20 пожарных с шестью автоцистернами, 20 сотрудников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, около 20 работников торфодобывающего предприятия с тракторной техникой. Также к тушению пожара привлечены Национальные вооруженные силы, которые с вертолетов поливают очаги возгорания.

Представитель обслуживаемого болото предприятия Baloži & Ko Артис Фрейбергс рассказал порталу Kurzemnieks, что из-за ветра ситуация непрогнозируемая и сложная. Сильный ветер сдувает дым в сторону Межвалде и Кулдиги, поэтому людям рекомендуют не открывает окна.Предупредила жителей и VUGD.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и VUGD ранее распространили предупреждение о том, что в центральных регионах Латвии на территории Земгале и Видземе по крайней мере до 4 июня сохранится высокая пожароопасность в лесах. Людей просят соблюдать осторожность в лесах и вблизи зарослей кустарников, не зажигать костры и не бросать на землю окурки. В случае возгорания следует немедленно обратиться в VUGD.

Кроме того, в субботу в 12.14 поступило сообщение о пожаре в Лимбажском крае возле Аугстрозского озера, где горел лес на площади 1,2 га. Около двух часов дня распространение огня удалось ограничить, а после 17.43 помощь VUGD больше не требовалась - тушение продолжали работники Государственной службы леса.

Второй пожар повышенной опасности произошел возле Мелнэзерса в Юрмале, его площадь составила почти 6 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 18.50, а ликвидирован он был в 23.09.