Grindeks о вакцине от Covid-19: она будет, если все постараются

По его мнению, вакцина будет разработана сравнительно быстро.

"Сейчас для разработки вакцины доступно большое финансирование. Если все стараются это сделать, я уверен, что вакцина будет разработана. Не может быть такого, чтобы 100 или больше компаний и институтов этим занимались, но ни у кого не получилось. Если посмотреть на историю медицины, решение находится всегда - это только вопрос времени", - сказал Хмельницкис, подчеркнув, что многие формальности сейчас позволяется уладить быстрее ввиду срочности вопроса.

Он также подчеркнул, что производство вакцины точно не будет прерогативой только одной или нескольких компаний.

Юрис Хмельницкис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

"Здесь стоит вопрос о производственных мощностях. Мы же видим, что сейчас происходит с защитными масками. Есть определенные принципы, технологии производства вакцин, и одному или даже нескольким предприятиям для этого не хватит производительности. Поэтому, скорее всего, на основе патента или каким-то другим способом компании будут кооперироваться", - заявил Хмельницкис, добавив, что в распоряжении "Grindeks" соответствующих технологий нет.