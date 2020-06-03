В доме Гитлера разместят полицейский участок

По его словам, архитектурные изменения, привнесенные в дизайн фасада в годы австрийского национал-социализма, будут устранены.

"Австрии потребовалось много времени, чтобы разобраться со своей историей. Сейчас мы - на правильном пути", - уверен Нехаммер.

Власти хотят избежать того, чтобы дом служил местом паломничества для неонацистов. Установленный возле него мемориальный камень с предостережением об угрозе фашизма планируют передать в музей.

На ремонтно-отделочные работы, которые, как ожидается, продлятся до 2023 года, пойдут пять млн евро. Проводить их будет выигравшее конкурс австрийское архитектурное бюро Marte.Marte.

«Komplette Neutralisierung» ... So soll das Hitlerhaus nach dem Umbau 2023 aussehen.https://t.co/AMNRI9D8vQ via @KURIERat — Peter Egli (@_P_Egli) June 2, 2020

С 2011 года дом пустует. На протяжении длительного времени в нем располагались мастерские, где работали инвалиды в рамках социальных программ психокоррекции.

Владелица получила 810 тысяч евро компенсации

Трехэтажное здание было построено в XVII веке, сначала здесь располагалась гостиница, после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор. Решение о национализации дома было принято правительством и в 2017 году подтверждено Конституционным судом Австрии. Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты. Женщина требовала полтора миллиона евро, учитывая, как формулировал ее адвокат, "особое историческое значение" дома.