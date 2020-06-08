В Кекаве задержали пьяного водителя. В последний раз его ловили менее месяца назад

В тот раз начальник местной полиции указал, что до этого задержанный на своих ошибках не учился, и никакие штрафы не удерживали его от новых конфликтов с законом. Оказалось, мужчине потребовалось менее месяца, чтобы очередной раз появиться на телевизионных экранах, сообщает Degpunktā.

"Была получена информация о водителе Saab, который ехал довольно неуверенно и опасно. Выехавшие на место происшествия сотрудники смогли довольно быстро машину встретить,", - рассказал начальник регионального управления полиции Марис Боминьш.

К большому удивлению, им управлял уже хорошо известный мужчина, с которым с течением времени познакомились все полицейские в округе.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"И в этот раз, когда сотрудники подошли к машине, им сразу стало ясно, что мужчина сильно пьян. Это подтвердил аклометр, показавший 2,6 промилле. И остальная компания нам хорошо известна и не раз попадала в поле нашего зрения", - указал Боминьш.

Несмотря на то, что муниципальные полицейские призывали водителя Saab выйти из машины и пойти с ними, водитель назвал их злыми и категорически отказался это делать, заявив, что будет ждать дорожную полицию. После короткого обмена словами мужчину доставили в патрульную машину муниципальной полиции.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"Была вызвана и Госполиция, машину эвакуировали. Принимая во внимание очевидное желание водителя попасть в места заключения, надеемся, что судебные инстанции примут во внимание его регулярные выезды в состоянии алкогольного опьянения и на этот раз применят наказание, связанное с лишением свободы", - указал Боминьш.

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