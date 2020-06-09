Во время перебоев с электричеством в RAKUS проводили 14 операций. Все пациенты живы

В 9:38 из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.

Электричество пропало в части Риги и до Гаркалне. Тогда же погас свет и в RAKUS, еще около десяти минут прошло, пока не включились генераторы. Они обеспечили электричеством операционные блоки, отделения и палаты интенсивной терапии.

"Переключились с одной сети на другую. Тогда обе линии были обесточены! Первый раз такое было", - рассказал технический директор больницы Петр Харламов.

В момент отключения электроэнергии в 14 операционных залах проводились операции. Люди не пострадали, все живы, но урок получен, считают в больнице.

"Это было одним из решений, которое пришлось принять - не зная, как долго будет нарушена подача электричества, мы приняли решение закончить все начатые операции и не начинать новые, пока не будет ясности, как долго эта чрезвычайная ситуация будет продолжаться", - указал председатель правления RAKUS Имант Паэглитис.

Из-за обрыва электроподачи может быть повреждено приобретенное в 2019 году самое современное в Балтии устройство магнитного резонанса, которое обошлось в 1,4 миллиона евро.

"Необходимо инвестировать средства не только в генераторы, но и в источники кратковременной подачи энергии, в так называемые "УПСы", которые бы обеспечивали более плавный переход от момента, когда пропадает электричество, до момента, когда включается генератор. Они обеспечивают работу на 15-30 минут. Таких устройств везде нет, мы не могли себе позволить их приобрести. Посмотрим, нет ли повреждений у устройства магнитного резонанса, которое очень чувствительно к обрывам электричества", - отметил он.

Не курсировали поезда Мангали - Скулте, хаотичной ситуация была и на улицах - общественный транспорт был практически парализован, не работали светофоры.

Позднее председатель правления Augstspriegumа tikls Варис Бокс рассказал журналистам, что причина повреждения электрокабеля пока не установлена, однако это могло быть связано с дефектом изоляционного материала, который мог быть вызван ливнями или ударом молнии.

В 11:14 электроснабжение было полностью восстановлено.