"Был толчок, нас подбросило": рассказы очевидцев перед пропажей электричества в Риге

"Около 9.30 был такой как выстрел, но вроде и не выстрел напомнило, такой как взрыв, но тоже как бы не взрыв, скорее этот звук напомнил такой как домашний салют", - поделился своими впечатлениями Гиртс.

Местную жительницу Татьяну произошедшее потрясло больше:

"Мы услышали очень большой толчок, у меня дочка вообще сказала, может, метеорит упал.

Очень сильный толчок, мы испугались, подпрыгнули. Я на диване сидела, дочка на стуле, и нас подбросило. Думали, может, землетрясение. Я и в море была, когда качка, и землетрясения были в моей жизни, это было еще сильнее, очень страшно".

Другого мнения придерживается очевидец событий Татьяна:

"Я подумала, что в нашем доме что-то взорвалось. Вдруг, вижу в окно, из земли, из люка поднимается дым на высоту 5 метров".

По ее мнению, проблема связана с непогодой, обрушившейся на Латвию в последние дни:

"Проблема нашего дома - из-за того, когда строили здесь мост, здесь было много рек, а в 50-е годы на месте гаражей было болото...

Скорее всего ливень спровоцировал реку. И у нас под домом размыло. Конечно, это связано с дождем и подземными реками, которым надо придать значение".

Как развивались событий: Технологический сбой произошел в 9.38 . Его вызвало отключение кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией - отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.

. Его вызвало отключение кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией - отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети. За три минуты до этого ( в 9.35 ) Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в район улицы Старта на Тейке, где, согласно предварительной информации, произошел взрыв в канализационной шахте и был виден дым.

) Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в район улицы Старта на Тейке, где, согласно предварительной информации, произошел взрыв в канализационной шахте и был виден дым. Возгорания на месте происшествия обнаружено не было, однако полиция ограничила движение в этом районе, на месте происшествия работали специалисты Augstsprieguma tīkls.

Позже было установлено, что в шахте на площади 0,2 кв. м горели высоковольтные кабели. В 11.18 помощь VUGD месте происшествия уже не требовалась.

Официально причина повреждения электрокабеля пока не установлена, однако оно могло быть связано с дефектом изоляционного материала, который мог быть вызван ливнями или ударом молнии, рассказал председатель правления Augstsprieguma tīkls Варис Бокс.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке (комментарии очевидцев на русском)