Люксембургская компания рассматривает покупку 49% акций Lido

Если сейчас мажоритарному акционеру Lido принадлежит большинство акций АО Lido, то по завершении возможной сделки 49% акций перейдут в собственность Amber Beverage Group Holding.

Также стороны рассматривают возможность, что устав Lido будет откорректирован таким образом, что Amber Beverage Group Holding получит право вводить в совет предприятия двух своих членов.

Кроме того, предполагается, что Amber Beverage Group Holding может получить право налагать вето при принятии стратегически важных решений.

По результатам возможной сделки Amber Beverage Group Holding получит право монопольного владения Lido.

В 2018 году оборот Lido составил 41,883 миллиона евро, что на 8,5% больше, чем годом ранее, но прибыль компании снизилась в 7,3 раза и составила 241 365 евро. Финансовые результаты компании за 2019 год еще не опубликованы.

Lido была зарегистрирована в сентябре 1991 года, уставной капитал - 1,292 миллиона евро. Реальными бенефициарами компании являются Гунар Кирсонс и гражданин России Владимир Шестаков, владеющий холдинговой компанией SIA ​​VSh Holding.

Amber Beverage Group - международная группа по производству и дистрибуции алкогольных напитков, главный офис - в Люксембурге, также имеет производственные и дистрибьюторские компании в России, Мексике, Великобритании, Австралии, Австрии и странах Балтии. Предприятие экспортирует свою продукцию более чем в 170 стран мира и распространяет напитки более 130 марок.

В группу Amber Beverage входит также Latvijas balzams.