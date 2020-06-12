Посольство США передало Латвии тест-наборы Covid-19 и лабораторное оборудование

Взнос США в фонд солидарности Международного агентства по атомной энергии в размере 400 000 долларов покрыл стоимость тестов. Пожертвование укрепит способность Латвии выявлять, изолировать и ограничивать распространение коронавируса. От имени правительства Латвии пожертвование приняли министр обороны Артис Пабрикс и министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Предоставив пожертвование, посол Карвайл отметил: "Предприняв ранние шаги, Латвия проделала отличную работу, сократив количество случаев заболевания Covid-19 и защитив своих жителей. Мы рады оказать поддержку непрерывной работе правительства, финансируя эти важные тест-наборы, и показать неизменную приверженность нашему хорошему другу и союзнику Латвии".

В мае Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США предоставило Министерству обороны и Министерству образования отдельные пожертвования дезинфицирующих средств для рук и других средств индивидуальной защиты на общую сумму 30 000 долларов.

В дополнение к этим проектам Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США также тесно сотрудничает с Государственной пожарно-спасательной службой и другими правительственными организациями, региональными органами власти, школами, домами престарелых и детскими домами. С 2007 года Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США реализовало более 45 проектов на общую сумму около 10 миллионов долларов, привлекая латвийские строительные компании и тем самым создавая прямой вклад в латвийскую экономику.