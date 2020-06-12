Пособия по простою скоро выплачивать перестанут; Минблаг обещает новые меры поддержки

Выплата пособий по простою будет прекращена после 30 июня.

Одной из запланированных мер поддержки являются зарплатные субсидии.

Работодателям планируется выделять субсидии в размере 50% от месячной зарплаты работника в течение четырех месяцев. Максимальный размер зарплатной субсидии составит 430 евро в месяц.

Каждый работодатель сможет получить поддержку для количества безработных, которое не превышает 50% от общего числа работников предприятия, но не более 20 человек.

Заявки на участие в этом мероприятии работодатели могут подавать до 31 декабря 2021 года.

Для получения зарплатных субсидий предприниматель должен не менее чем за 10 дней до этого опубликовать информацию о вакансии на портале вакансий Государственного агентства занятости.

Кроме того, Минблаг планирует выделить поддержку потерявшим работу студентам.

Также планируется организация временных общественных работ для людей, у которых закончилось пособие по безработице, а также безработных, которое не получают пособие. Оплата такой работы будет составлять 200 евро в месяц.

В настоящее время правила Кабинета министров предусматривают, что безработные могут участвовать в общественных работах не более четырех месяцев за 12-месячный период, но этот срок планируется продлить до шести месяцев.

Минблаг в сотрудничестве с Министерством образования и науки разработал меры поддержки, которые призваны помочь безработным студентам высших учебных заведений преодолеть вызванные чрезвычайным положением неблагоприятные последствия.

Студентам-очникам, получившим статус безработных, будет предложено принять участие в мероприятии развития навыков, например, организаторских или ИТ-навыков, выполняя конкретные функции в своем вузе. Студентам будет выплачиваться стипендия в размере 10 евро за каждый день участия в программе. Ее длительность составит до шести месяцев.

Планируется, что вышеупомянутые предложения будут утверждены на следующем заседании правительства и вступят в силу еще в июне.