Кризис Covid-19: ждать ли новую волну эмиграции? Комментарий эксперта

Вопрос о том, как изменится после кризиса рынок труда, является одним из самых сложных, признал он. Если смотреть на предыдущие кризисы, то они приводили к росту безработицы, падению зарплат и эмиграции. Но этот кризис другой, так как государство оказывает поддержку, отметил представитель EY.

По словам Кролса, в Латвии механизмы поддержки были введены своевременно и были доступны предпринимателям быстрее, чем в других странах. Все эти меры больше направлены на замораживание ситуации, то есть для того, чтобы не начался спад по спирали, когда проблемы одного предприятия вызывают проблемы у другого.

В долгосрочной перспективе будущее отраслей и всей экономики зависит о того, что будет происходить в Европе, которая является для Латвии главным экспортным рынком.

"Если в Европе будет рост безработицы, я не предполагаю радикального роста эмиграции. Те работники, которые приезжали в Латвию и Балтию с востока, теперь вернулись домой, и их рабочие места снова доступны местным", - сказал эксперт.

Он считает, что госструктурам, которые ранее в большой мере концентрировались на амортизации кризиса, теперь нужно пересмотреть место Латвии в европейской и мировой экономике, чтобы увидеть новые возможности и цели. После этого решения о целенаправленном разогреве можно принимать в тех отраслях, где есть перспективы.

Кролс напомнил, что неблагоприятная ситуация в экономике была еще до кризиса из-за Covid-19 - упорядочение финансового сектора привело к сокращению объемов его деятельности, в транзитном секторе уменьшись перевозки с востока. Вопрос в том, какие инвестиции нужны, чтобы занять место этих отраслей, отметил представитель EY.