Пособия по простою заканчиваются. Вместо них - субсидирование зарплат

Выплата пособий за простой прекратится после 30 июня, вместо нее будет введено субсидирование зарплат сроком 4 месяца.

Субсидироваться может до половины зарплаты работника, максимальный размер субсидии составит 430 евро.

Чтобы уменьшить риск недобросовестного использования помощи, предусматривается, что безработные одного предприятия смогут участвовать в какой-либо из мер субсидированной занятости только один раз.

Чтобы способствовать созданию постоянных рабочих мест, работодатель будет обязан обеспечивать работника работой не менее трех месяцев после окончания периода субсидий.

В программе субсидированной занятости сможет участвовать до 50% общего количества занятых на предприятии, но не более 20 безработных.

Подавать заявки на участие в мерах субсидированной занятости предприниматели могут до 31 декабря 2021 года. Планируемое финансирование составит 23,5 млн евро, планируется поддержать 15 000 безработных.

По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, эта мера нацелена на двойной эффект - создать рабочие места и уменьшить количество безработных.

Планируется также поддержка для потерявших работу студентов и временные общественные работы для безработных, не получающих пособия. Плата за участие в общественных работах составит 200 евро.

Период участия в общественных работах будет продлен с четырех до шести месяцев. В свою очередь для потерявших работу студентов предусмотрены программы развития навыков в своих вузах со стипендиями в размере 10 евро за каждый день участия.