Правительство одобрило развитие проекта концертного зала на улице Элизабетес, 2

Как сообщили агентству LETA в Министерстве культуры, на заседании правительства было принято предложение о разработке проекта Национального концертного зала в Риге на территории, принадлежащей Valsts nekustamie īpašumi на улице Элизабетес 2, демонтируя "Всемирный торговый центр".

Министр культуры Наурис Пунтулис подчеркнул, что решение правительства является историческим.

Это решение должно перевернуть новую страницу в развитии как культуры, так и строительства и смежных отраслей, придав мощный импульс их развитию.

"Для нас важно соблюдать все стандарты XXI века, особенно климатически нейтральное мышление, уважение к окружающей среде и участие профессионалов и широкой общественности в дальнейшем процессе создания этого места культуры", - подчеркнул Пунтулис.

Говоря о примерных затратах на строительство нового концертного зала, министр заявил журналистам, что воздержится называть конкретную сумму, так как возможны различные модели финансирования проекта. Он отметил, что сегодня ситуация быстро меняется, как и финансовые возможности Латвии, поэтому к данному вопросу можно будет вернуться позже.

В 2021 году для реализации проекта нового концертного зала планируется финансирование в размере 7 млн евро, которое необходимо для сноса здания, проведения международного конкурса эскизов и др.