На улице Мукусалас произошла стрельба. Есть пострадавший
В пятницу, 19 июня, утром около 9.00 на парковке возле офисного комплекса на улице Мукусалас была открыта стрельба. Согласно предварительным данным, было сделано несколько выстрелов.
Первоначальная информация свидетельствует, что некий мужчина выстрелил в другого мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Что за оружие конкретно было - пока неизвестно.
В настоящее время на месте ЧП работают полиция, служба неотложной медицинской помощи и представители охранной службы. Мужчине была предоставлена медицинская помощь, он доставлен в больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут выясняться обстоятельства ЧП и мотив преступления. Также полиция в настоящее время пытается выяснить личность стрелка и его возможное местонахождение.
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