Сб, 20.06.2020
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В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19. За сутки сделано 1686 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии протестировано 136 567 человек, выявлен 1111 случай заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализировано два пациента с Covid-19.

В больницах находятся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 172 пациента, переболевших Covid-19.

 
 

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