В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

Всего с начала пандемии протестировано 136 567 человек, выявлен 1111 случай заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализировано два пациента с Covid-19.

В больницах находятся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 172 пациента, переболевших Covid-19.